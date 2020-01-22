Güllük ve Mimarsinan'a modern pazaryeri

Açılış törenine, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanvekili Sinan Kahraman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'NİTELİKLİ ALANLAR OLUŞTURUYORUZ'

Günlük yaşantının bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern mekanlara taşıdıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mevcut pazaryerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bugün de Güllük ve Mimarsinan mahallelerimize hizmet verecek kapalı pazar yerimizin açılışı için bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. 5 bin 83 metrekare alanda inşa edilen ve 216 tezgah kapasiteli pazar yerimiz, pazarın kurulmadığı günlerde ise kapalı otopark olarak bölgenin bir diğer ihtiyacına da yanıt verecek. Ayrıca burada çay ocağı, zabıta odası, mescit, bebek bakım odası gibi birimlerde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de bölgenin 30 yıllık ihtiyacına yanıt veren Piremir Kapalı Pazar Yerimizi de hizmete açmıştık. Hedefimiz siz değerli hemşehrilerimiz için nitelikli sosyal yaşam alanlarını oluşturmak, bunları korumak, geliştirmek ve bu hizmetlerden, imkânlardan en güzel bir şekilde yararlanmanızı sağlamaktır" diye konuştu.

'İHTİYACA UYGUN TASARIMLAR'

Bir yandan Yıldırımlıların yaşam standartlarını artırırken diğer yandan da şehrin mekânsal değişimine, gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bu güne kadar başta imar düzenlemeleri olmak üzere birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdik. Yollar, tesisler, parklar, kültür ve gençlik merkezleri, spor tesisleri, pazar yerleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım'a yakışır bire şehirleşme gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda da Yıldırım Belediyesi olarak sosyal yaşam alanlarının daha nitelikli hale getirilmesi adına 2020 yılını 'Fen İşleri Yılı' ilan ettik. Çevre ve temizlik noktasında, park ve bahçelerin ihya edilmesi noktasında ve yolların, kaldırımların düzenlenmesi noktasında ciddi atılımlar gerçekleştiriyoruz. Görev süremizin sonuna kadar 500 bin metrekare alanın üzerinde bir alanı aktif yeşil alan olarak ilçemize kazandırarak sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Mahallelerimizin yapısına ve ihtiyacına göre planladığımız otoparktan yaşam alanına, sosyal ve kültürel tesislerden spor alanlarına, tarihi mirastan kültür sanata ve eğitime kadar, hayatın her alanındaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yıldırım'ı söz verdiğimiz gibi mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir yer haline getirmenin temeli insanlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermekle mümkün. Ben bu minvalde Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanımızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, bizleri bu günde yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hep beraber daha güzel projeler yapmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Vatandaşların modern alışveriş mekanlarında gündelik, haftalık ihtiyaçlarını karşılayacak çok amaçlı bu tür pazar yerlerini son derece önemsediklerini ifade eden Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, "Bölgemizin otopark ihtiyacını da kısmen de olsa karşılayacak olan yağmurdan, soğuktan, kardan etkilenmeyecek bir kapalı alanda hem pazarcılarımızın vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi hem de vatandaşlarımızın bunun karşılığında daha konforlu ortamlarda alışveriş yapabilmesini teminen böylesine anlamlı bir yatırımın hizmete alınmasında emeği geçen Yıldırım Belediyesi Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi. Yıldırım Belediyesi'nin kapalı pazarlar ve sosyal tesisler alanında güzel bir ivme yakaladığını belirten Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da, "Baruthane Kapalı Pazar Alanı'nın dizaynı, Piremir Kapalı Pazaryeri'nin açılışı, Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı'nın açılışı, Sıracevizler-Kurtbasan pazarımızın esnafımıza yakışır iç ve dış tasarımıyla önümüzdeki aylarda hizmete açılacak olması. Buda demek oluyor ki Yıldırım Belediyemiz toplu kullanım alanlarıyla pazarcı esnafına ve halkına değer veriyor ve bunun için canla başla çalışıyor. Gerek mütevaziliği ve çalışkanlığı ile her zaman örnek bir kişiliğe sahip olan ve bizlerden desteğini esirgemeyen Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de, "Böyle güzel bir eseri Mimarsinan ve Güllük Mahallemize kazandıran başta Yıldırım Belediye Başkanımız sayın Oktay Yılmaz'a ve bu eserin oluşmasında, gerçekleşmesinde hizmeti ve emeği olan tüm arkadaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyor, Kapalı Pazar Alanımızın her iki mahallemize, Yıldırım ilçemize ve Bursa'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

'BURSA VE YILDIRIM BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

AK Parti Belediyeciliğinin Türkiye'de hayallerde olan, akıllara bile gelmeyen pek çok işi Türkiye'de belediyecilik literatürüne geçirmiş vaziyette olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, "AK Parti sadece yerel yönetimlerde değil merkezi hükümette de Bursa'mıza çok ciddi yatırımlarda bulundu. Daha fazlasını hak eden Bursa'mıza ve Yıldırım'ımıza daha çok yatırımı ilerleyen günlerde kazandırmaya devam edeceğiz. Yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olmasının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'mıza bakışını hep birlikte görmekteyiz. Bursa olarak, üreten, emek veren şehir olarak her zamankinden daha da yükseğe bu çıtayı taşıyacağız. Bursa'mıza her zamankinden daha hızlı bir hizmet yağmuru var. Yıldırım'da güzel işler başaracağız, daha kaliteli hizmetleri vatandaşlarımıza arz edeceğiz. Bursa ve Yıldırım bizim için son derece önemli" ifadelerini kullandı. Açılışın ardından Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açan pazarcı esnafını tek tek dolaşarak sohbet etti. Pazar alışverişi için gelen vatandaşlara da plastik poşet kullanımının önüne geçmek adına bez torba dağıttı.