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Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar, görevdeki bir yılını değerlendirdi

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, görevdeki bir yılını değerlendirdi.

01.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:18
Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar, görevdeki bir yılını değerlendirdi

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, görevdeki bir yılını değerlendirdi.

Ünüvar, yazılı açıklamasında görevde bulunduğu süre içerisinde etkin, verimli, vatandaş odaklı, tarafsız, şeffaf, kamu çıkarlarını esas alan, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eden yönetim anlayışını benimsediğini belirtti.

Gülnar'ın daha güzel olması için çalıştığını bildiren Ünüvar, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Alpaslan Ünüvar, Gülnar, Güncel
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