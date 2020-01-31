Haberler » Güncel » Gülnar'da askere gidenlere uğurlama töreni - Haber

Gülnar'da askere gidenlere uğurlama töreni

Mersin'in Gülnar ilçesinde askere gidecek 29 genç, törenle görev yapacakları birliklere uğurlandı.

31.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:16Gülnar'da askere gidenlere uğurlama töreni
'in ilçesinde askere gidecek 29 genç, törenle görev yapacakları birliklere uğurlandı.
Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde, Gülnar Belediyesi ve İlçe Müftülüğünce, Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, vatani görevini yapacak gençler için dua edildi.
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, törendeki konuşmasında, "Türkiye'nin hangi bölgesinde olursa olsun, bizler askerlerimiz sayesinde rahat uyuyoruz. İnşallah asker uğurlama programımızı geleneksel hale getireceğiz. Her yıl gençlerimizi birlikte uğurlayacağız." dedi.
Program sonunda askere gidecek gençlere kına yakılarak, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi.
Aileler, çocuklarının uğurlanma töreninde duygu dolu anlar yaşadı.

Mersin, Gülnar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:52:43