Gülnar'da "Bu hayatta ben de varım" etkinliği

Gülnar ilçesindeki özel bir rehabilitasyon merkezinde "Bu hayatta ben de varım" adlı etkinlik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, etkinlikte yaptığı konuşmada, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyledi.
Sevgi, saygı ve fedakarlığın önemine dikkati çeken Burgut, "İnşallah bu çocuklara sevgimizi saygımızı gösterelim. Onlara acıyarak değil, insan olarak sahip çıkalım." dedi.
Etkinlikte öğrenciler şiir okudu, yoğurt yeme ve sandalye kapma yarışması yaptı.
Fatih
, Gülnar
, Güncel
Kaynak: AA