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Boşanmak isteyen karısını bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi yaşamını yitirdi.

27.07.2019 19:07
Boşanmak isteyen karısını bıçaklayarak öldürdü

Mersin'in Gülnar ilçesinde eşinden boşanmak isteyen iki çocuk annesi, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, 2 çocuk annesi Hatice Kavak (36), pazar alışverişinden döndüğü sırada, Ulu Cami yakınında eşi Durmuş Ali Kavak'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Ambulansla Gülnar Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Silifke Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUKLARI TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Polis ekiplerince suç aletiyle kısa sürede yakalanan zanlı ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatice Kavak, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Ayvalı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze töreni sırasında öldürülen genç kadının 2 oğlu uzun süre tabutun başından ayrılmazken, yakınları da gözyaşı döktü.Kavak'ın kocasından boşanmak istediği için saldırıya uğradığı iddia edildi.


Gülnar, Mersin, Kavak, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (7)
MEHMET: kadınlar neden boşaniyor serbest olsun istedigiyle olsun
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3 4
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MMM: Cehennem ehlinin çoğu kadınlardan olacakmış.
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CENGİZHAN: MMMM ÖYLEMİYMİŞ. BELKİDE ÖYLE BİR YER BİLE YOK Kİ :)
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1 4
ABDULLAH: İlyas bey katılıyorum size her 100 evliliğin 90 ı boşanmayla bitiyorsa vardır bu işte bir sıkıntı.kadını ilahlaştırıp erkeği köleleştirip yok etmeye çalışılıyor.
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CENGİZHAN: ILAHLASTIRMAK KÖLELESTİRMEK NEDİR ABDULLAH HER İKİ CİNSTE İNSAN DEĞİLMİ KARDEŞİM KİM KİMİ İSTEMEZSE İSTEMİYORSA ÇEKER GİDER HERKES YOLUNA SAPLANTI YOK KİMSE KİMSENİN MALI EŞYASI FALAN DEĞİL BUNU Bİ AŞALIM ARTIK BİR KADIN EŞİM. SEVGİLİM NİŞANLI HER NEYİMSE BENİ İSTEMİYORSA AYRILMAK İSTİYORSA YOLU AÇIK OLSUN GULE GÜLE BU KADAR BASİT NE ÖLDÜRMESİ NE ASMASI KESMESİ. NE CANİYİM NE SAPIK NE MANYAK NE SAPLANTILI BİR ŞİZOFREN .
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4 0
ILYAS: Boşanma moda olmuş
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5 5
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CENGİZHAN: MODASI FALAN YOK KARDEŞİM ANLAŞAMİYORSA SEVGİ SAYGI İSTEK BİTMİŞ SEE KADIN YADA ERKEK FARK ETMEZ AYRILMAK İSTEYEBİLİR. EVLENMEK KADAR DOĞAL .
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