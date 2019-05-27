Gülnar'da Etik Günü ve Haftası etkinlikleri

Mersin
'in Gülnar
ilçesinde, Etik Günü ve Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih
Burgut, Gülnar Cumhuriyet Okulu tarafından Kültür Müdürlüğü Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, ahlak ve etik değerlerin insanların varoluşuyla ortaya çıktığını belirtti.
Etik kural ve davranışların toplumun tamamına yayılması gerektiğini ifade eden Burgut, çocukların da bu değerlerle yetişmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.
Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından etik temalı tiyatro gösterisiyle Hacivat Karagöz oyunu sahnelendi.
Mersin
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Kaynak: AA