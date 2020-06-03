Gülnar'da günlük 20 bin maske üretiliyor

Gülnar'da günlük 20 bin maske üretiliyorMERSİN'in Gülnar ilçesinde, hayırsever iş insanı Mehmet Ecevit'in 50 bin lira desteği ile ilçeye kazandırılan maske üretim makinesinin açılışı yapıldı.

03.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:42
Gülnar'da günlük 20 bin maske üretiliyor
MERSİN'in Gülnar ilçesinde, hayırsever iş insanı Mehmet Ecevit'in 50 bin lira desteği ile ilçeye kazandırılan maske üretim makinesinin açılışı yapıldı.
Gülnar ilçesinde, günlük 20 bin üretim kapasitesine sahip maske üretim makinesi üretime başladı. Açılışa Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, AK Parti İlçe Başkanı Tevfik Kalemci ve kurum amirleri katıldı. Covid-19 salgını süresince bugüne kadar, Gülnar Belediyesi'nin finansman desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce yaklaşık 50 bin maske üretimi gerçekleştirilerek, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Üretilen maskelerin salgın süresince vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edeceği kaydedildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burğut, "Maske üretim makinesinin ilçeye kazandırılmasında desteğini esirgemeyen başta Kaymakam Mustafa Ayvat olmak üzere, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'a, Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Halk Eğitim Müdürlüğ'ne teşekkür ederiz. Sürecin gerçekleştirilmesinde en büyük paya sahip olan, Gülnar'ın ihtiyaç duyduğu tüm konularda her zaman maddi manevi destek olan hemşerimiz iş insanı Mehmet Ecevit'e teşekkür ederiz" dedi. İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın yaptığı duanın ardından kurdele kesilip, maske üretim makinasının açılışı yapılarak; maske üretimine hız verildi. Gülnar’da günlük 20 bin maske üretiliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Alpaslan Ünüvar, AK Parti, Gülnar, Güncel, Haber

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