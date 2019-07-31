Haberler» Güncel» Haber

Gülnar'da lavanta ekiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçenin iklim şartlarına uygun olan lavantanın yaygınlaştırılması için sempozyum düzenleyeceklerini belirtti.

31.07.2019 12:36 Gülnar'da lavanta ekiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçenin iklim şartlarına uygun olan lavantanın yaygınlaştırılması için sempozyum düzenleyeceklerini belirtti.
Ünüvar, Bardat yaylasında deneme amaçlı olarak 1,5 dönüm araziye ekilen lavanta bahçesini gezdi.
İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Ünüvar, lavantayı önemli bir alternatif tarım ürünü olarak gördüklerini belirterek, lavanta, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine uzmanların katılımıyla sempozyum düzenleyeceklerini aktardı.
Ünüvar, bitkinin, ilçe iklimine uygun olduğunu vurgulayarak, "Lavanta, su ve fazla bakım gerektirmemesi sayesinde maliyetinin düşük olması, bitkiden dekar başına 15 kilogram bal almanın mümkün olması, kozmetik sektöründe kullanılması ve turizm açısından önemli olması sebebiyle ilçemize katkı sunabilecek alternatif bitkilerin başında gelmektedir." dedi.

Alpaslan Ünüvar, Gülnar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:47   ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye ziyaret
15:46   DES Genel Başkanı Çelebi: "Toplu görüşmeler canlı yayınlansın"
15:46   Destici: Bizim hiç beklemeden bu harekatı başlatma mecburiyetimiz vardır (yeniden)
15:46   Türkiye'nin en önemli işveren markası konferansı
15:45   Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik
15:45   Destici: Bizim hiç beklemeden bu harekatı başlatma mecburiyetimiz vardır
15:45   Türkiye'deki F-16'larla ilgili çarpıcı detay