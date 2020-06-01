Gülnar'da orman yangını tatbikatı

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki orman yangınlarında görev alan personele yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

01.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:23
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki orman yangınlarında görev alan personele yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.
Işıklı Mahallesi Çayır mevkisindeki alanda gerçekleşen tatbikata Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin de katıldı.
Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, tatbikatta yaptığı konuşmada orman yangınıyla ilgili gelen ihbarlara ekiplerin en kısa sürede müdahale için hareket ettiğini belirtti.
Akduman, ekiplerin orman yangının aşamalarını gözetmeksizin karadan ve havadan müdahale ettiğini kaydetti.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Alper de insanların ne kadar eğitilir ve duyarlı hale getirilirse orman yangınlarıyla mücadelede o kadar başarılı olunacağını belirtti.
Alper, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün teknik elemanları da dahil olmak üzere 1100 kişilik ekiple orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını kaydetti.
Tatbikata 7 arazöz, 3 tankı, 6 ilk müdahale aracı, 13 teknik personel, 40 orman muhafaza memuru ve 71 yangın söndürme işçisi katıldı. Gülnar’da orman yangını tatbikatı

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Gülnar, Güncel, Haber

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