Haberler » Güncel » Gülnar'da su sorunu yaşayan mahalleler içme suyuna kavuşuyor - Haber

Gülnar'da su sorunu yaşayan mahalleler içme suyuna kavuşuyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Gülnar ilçesinin merkez ve 11 mahallesinin içmesuyu sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan projeyi hayata geçiriyor.

04.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:38Gülnar'da su sorunu yaşayan mahalleler içme suyuna kavuşuyor
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), ilçesinin merkez ve 11 mahallesinin içmesuyu sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan projeyi hayata geçiriyor. 70 kilometre uzunluğundaki Gülnar-Ilısu İsale Hattı Projesi'nde 20 kilometrenin yapımını tamamlayan MESKİ'nin çalışmaları ile Gülnarlıların 100 yıllık hayali gerçeğe dönüşecek.

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Gülnar merkez ve 11 mahallenin içme suyu hasretinin sona ereceğini söyledi. Gülnar Ilısu içmesuyu inşaatının 22 milyon TL'lik sözleşme bedeline sahip olduğunu belirten Alkaç, "Gülnar ilçesinin Bardat, Belkuyu, Örenkuyu, Taşdüştü, Miskale, Akgedik, Köseçobanlı, Akova, Konur, Demirözü ve Dayıcık mahalleri ile birlikte Gülnar merkezine ulaşarak tamamlanacak projede, 20 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı. Bu yerleşim yerlerinde 300 ve 350 milimetre çapında toplam 70 kilometre isale hattı döşenecek, bunun yanı sıra istinat duvarı, 3 adet 3 gruplu terfi merkezi, 1 adet 300 metreküplük depo, 1 adet klor odası, 3 adet 50 metreküplük depo, bin 219 metre servis yolu, sanat yapıları ile mekanik ve elektrik işleri yapılacaktır. İnşaat çalışmaları ise yoğun tempoda devam etmektedir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilçelerdeki kırsal mahallelerin içmesuyu sorununu çözmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Alkaç, "Kırsaldaki mahallelerin içmesuyu sorununu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde kırsal bölgelerde yıllardır içmesuyu bekleyen vatandaşlarımızın hasretini sona erdirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Genel Müdür Alkaç, Gülnar merkez ve 11 mahallenin içmesuyu sorununu çözecek Gülnar-Ilısu İsale Hattı Projesi'ni 2021 yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - MERSİN

Mersin, Gülnar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:50 Bursa'nın en dik ve sarp vadileri böyle aranıyor - Haber
14:49 Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti - Haber
14:48 Vatandaş Kaçak yapıları kendi kaldırmaya başladı - Haber
14:45 Evliyaoğlu'ndan arıcılara kışlatma uyarısı - Haber
14:44 "Kadına yönelik şiddet, en yıkıcı insan hakkı ihlalidir" - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
21:09 Fenerbahçe-İstanbulspor maçı seyircisiz oynandı!
4.12.2019 14:57:51