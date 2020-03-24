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Gülnar'da yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıtalar karşılıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşlı 15 ailenin ihtiyaçları, zabıta ekiplerince alınarak evlerine götürülüyor.

24.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:02
Gülnar'da yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıtalar karşılıyor
Mersin 'in Gülnar ilçesinde yaşlı 15 ailenin ihtiyaçları, zabıta ekiplerince alınarak evlerine götürülüyor.
Gülnar Belediyesi zabıta ekipleri, 65 yaş üstündeki vatandaşların, ilaç ve gıda ihtiyaçlarını karşılayarak evlerinde teslim ediyor.
Vatandaşları, dışarı çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, vatandaşlar için bankadan para da çekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Mersin, Zabıta, Gülnar, Güncel

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