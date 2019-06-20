Gülnar Halk Eğitim Müdürlüğünden yıl sonu sergisi

Gülnar Halk Eğitimi Merkezi
ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün yıl sonu sergisi açıldı.
Gülnar Kültür Merkezi Müdürlüğü'nde açılan sergiye, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih
Burgut, kurum amirleriyle okul müdürleri katıldı.
Kaymakam Ayvat yaptığı konuşmada, bir yıllık el emeklerinin görücüye çıkartılmasının önemli olduğunu belirtti.
Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Burgut da kurslarda emeği geçen usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.
Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Sadık Güleryüz ise vatandaşların isteği doğrultusunda çeşitli kursların yıl boyunca açıldığını bildirdi.
Sergide, ev tekstili ve çeyiz ürünleri hazırlama, örtü ve minder dikim kursu, file işi yapım kursu ürünleri sergilendi.