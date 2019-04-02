Gülnar İlçesinde Seçim İptal Kararı

Mersin
'in Gülnar
ilçesinde Belediye Başkanlığını MHP
adayı Alpaslan Ünüvar
'ın kazandığı seçim, CHP
'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan iptal kararı ile gönderildi. Gülnar ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinde, MHP adayı Alpaslan Ünüvar
8 bin 760, CHP adayı Mehmet Kale
7 bin 840, İYİ Parti
adayı Ahmet Sarı
bin 83, Saadet Partisi
adayı Ercan Şahin
67, DSP adayı Mustafa Kemal Tekin
34 ve BTP adayı Mustafa Olcay
19 oy aldı. MHP Adayı Alpaslan Ünüvar
'ın 920 oy farkla başkan seçildiği ilçede, CHP seçimlere itiraz etti. CHP Gülnar İlçe Başkanlığı yapmış olduğu itiraz dilekçesinde, Saadet Partisi
adayı Ercan Şahin
'in yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmeden aday olduğu ve bu nedenle seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. İl Seçim Kuruluna itiraz edilecek Gülnar İlçe Seçim Kurulu itirazı değerlendirdi. İlçe Seçim Kurulunun incelemesi sonucu, Saadet Partisi
adayı Ercan Şahin'in toplum sağlığı merkezindeki görevinden 6 Şubat 2019'da istifa ettiği tespit edildi. CHP'nin itirazı 3'e karşı 4 oyla kabul edilerek, ilçedeki seçimin iptal edilmesine karar verildi. MHP Gülnar İlçe Başkanlığının ise alınan karara ilişkin İl Seçim Kuruluna itiraz edeceği bilgisi alındı.
(İHA)
MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Gülnar, Güncel
Kaynak: İHA