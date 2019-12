Gülnar İnhisar'da heyelan riski ortadan kaldırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinin Çavuşlar Mahallesi İnhisar mevkinde her yağışta heyelan yaşanması üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı. Aralarında öğrenci servislerinin de bulunduğu yüzlerce aracın geçiş yaptığı bölge, altyapı uygulamalarıyla güvenli hale getirildi.Gülnar ilçesine 16 kilometre uzakta yer alan Çavuşlar Mahallesi İnhisar mevkinde, gerek öğrenci servisleri gerekse çevrede bulunan tesislere giden yüzlerce vatandaşa hizmet veren yol, özellikle şiddetli yağışlarda yaşanan heyelan ile hem araç trafiğine kapanıyor hem de can ve mal güvenliği açısından önemli bir risk taşıyordu. Özellikle Silifke Yeşilovacık Mahallesine kadar birçok mahalleye hitap eden grup yolu, yağışlı günlerde bölge halkının korkulu rüyası haline gelmişti. Oluşan tehdit karşısında Gülnar Şube Müdürlüğü ekiplerini bölgeye yönlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, metrelerce yukarıdan şelale şeklinde akan suyun güvenli bir şekilde yolun karşı kısmına geçebilmesi için altyapı çalışması başlattı. Burada 16 metrelik baks ve büz takviyeleri ile akacak suya yön veren ekipler, bu çalışma ile olası heyelan riskinin önüne geçerken, bir taraftan da yaşanabilecek can ve mal kayıplarına karşı önemli bir tedbir almış oldu. - MERSİN