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Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, geçen sene işletmenin kar elde etmesine katkı sağlayan personeli ödüllendirdi.

08.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:00 Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi
Orman İşletme Müdürlüğü, geçen sene işletmenin kar elde etmesine katkı sağlayan personeli ödüllendirdi.
Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, kurumlarında gerçekleştirilen ödül töreninde, işletmenin geçen yıl 4 milyon 49 bin lira kar ettiğini belirtti.
Şahin, orman köylülerine 1 milyon 211 lira faizsiz ve yüzde 20'si hibeyle kredi sağlayarak köylülerin kalkınmasına destek olmaya çalıştıklarını, başarılarının daha da artacağına inandığını kaydetti.
Konuşmaların ardından işletmede personele ödülleri verildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Muharrem Şahin, Gülnar, Güncel

Kaynak: AA

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