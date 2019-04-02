Gülnur Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AĞRI HAMUR belediye başkan adayı olan Gülnur Yıldırım isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AĞRI HAMUR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Gülnur Yıldırım isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AĞRI HAMUR adayı Gülnur Yıldırım kimdir? BTP AĞRI HAMUR adayı Gülnur Yıldırım yüzde kaç oy aldı?

Gülnur Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AĞRI HAMUR belediye başkan adayı olarak gösterilen Gülnur Yıldırım HAMUR ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. HAMUR ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Gülnur Yıldırım adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

AĞRI HAMUR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.