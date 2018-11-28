Gülperi 12.Bölümüyle Cuma 20: 00'de Show'da!Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi.En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur.Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir...Yapım: Tims&B ProductionsYönetmen: Cem KarcıYapımcı: Timur Savcı & Burak SağyaşarSenaryo: Eylem Canpolat & Sema ErgenekonMüzik: Cem ÖgetOyuncular: Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, AleynaÖzgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör,Haluk CömertGülperi Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/gulperidiziGülperi Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/gulperidiziGülperi Resmi Twitter Sayfası: https://www.twitter.com/gulperidizi