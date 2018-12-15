Gülperi Dizisinin Yeni Bölümün Fragmanı Yayınlandı Mı? 15. Bölüm Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?

Gülperi'nin 14. bölümünü izlerken nefesler tutuldu. Mahkemenin velayet kararı sonuçlandı. Sonrasında yeni çareler arayan Gülperi'nin yaşadıklarına bir de son sahnedeki ortaya çıkan sırlar eklenince seyirciler olacakları merakla beklemeye başladı. Kadir'in velayet davası sonrası karısı Şeyma ile yüzleşmesinde neler yaşandı? Kadir'in Yakup'a karşı elindeki koz nedir? 14. bölümde neler yaşandığını haberimizden öğrenelim.

GÜLPERİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Önceki bölümde ortaya atılan velayet davası 14. bölümde karara bağlandı. Can'ın velayetini Yakup'un kazanması sonrasında Can şaşkın ve korkmuştur. Mahkeme koridorlarında dedesi ile tartışan Hasan, Seyit ile birlikte çareler düşünmeye başlar.

ARTEMİS BOŞANMA BELGELERİNİ GÖRDÜ

Velayet davasını kazanan Şeyma'ya öfkelenen Kadir ise eve gittiklerinde Şeyma'ya boşanma belgelerini sunar. Tam bu sırada odaya giren Artemis olanlara şahit olur ve şaşkınlık içindedir.

KADİR'DEN YAKUP'A TEHDİT

Mahkemeyi kaybeden Kadir ise önceki bölümlerde Yakup'a savurduğu tehdidi gerçekleştireceğini söyler. Bu durum Yakup'u korkutsa da son sahnede ortaya çıkacak beklenmeyen gelişmeler dizinin gidişatında değişmeler yaşatabilir.

SEYİT'TEN GÜLPERİ'YE EVLENME TEKLİFİ

Hasan ile birlikte Can'ın velayeti için çözümler arayan Seyit, avukatının verdiği fikirle Gülperi'ye bir teklif sunar. Tam bu anda beklenmeyen başka bir gelişme vardır. Gülperi'nin ve herkesin öldü bildiği kocasının diziye geldiğini kapıyı açmasıyla şaşıran annesinin ağzından çıkan ismi ile anladık. Bu sırada Hasan kapının ardından izlerken Seyit, Gülperi'ye formalite evlilik teklif eder.

GÜLPERİ'NİN 15. BÖLÜM FRAGMANI

Gülperi dizisinin 15. bölümü henüz yayınlanmadı. Birkaç gün içinde yayınlanması beklenen Gülperi dizisinin yeni bölüm fragmanı ise merak konusu oldu.