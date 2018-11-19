Gülperi Hemşirenin Eşine Beraat

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:34



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:34

İzmir'de 2005 yılında hayatını kaybeden hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi, 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.İzmir'de 2005'te yaşamını yitiren hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla açılan davanın duruşması görüldü. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Oğuzhan Ovalıoğlu, hemşirenin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Oğuzhan Ovalıoğlu, beraatını talep ederken, Gülperi hemşirenin ailesi ise sanığın cezalandırılmasını istedi.Duruşma savcısının da önceki duruşmada verdiği esasa ilişkin mütalaasında sanığın beraatını istediği davada mahkeme heyeti, dosyadaki tüm delillere göre sanığın, Ovalıoğlu'na tespit edilemeyen maddeyi hile ile verdiğine veya zorla içirdiğine yönelik şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği, bu nedenle sanığın 'kasten öldürme' suçundan, 'İsnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması'nı gerekçe göstererek beraatına karar verdi.Olayın geçmişiHemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun 2005'te ölümünün ardından açılan soruşturma, otopside intihar için içtiği ilaca ait bulguya rastlanmamasına rağmen 'intihar ettiği' gerekçesiyle kapatılmıştı. Hemşirenin ailesi, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımış, mahkeme 'yetersiz soruşturma yürütüldüğü' gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulmuştu. Bunun üzerine Gülperi hemşirenin eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanık, davanın Şubat 2016'daki ilk duruşmasında suçlamaları reddetmişti. - İZMİR