Gülperi Ve Yakup Çocuklar İçin Karşı Karşıya!

Yapımcılığını TİMS&B Productions'un üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Metin Balekoğlu'nun oturduğu Gülperi'nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

Can kendisine uygulanacak tedavi sayesinde sağlığına kavuşabilecektir ancak bu parayı sağlamak Gülperi için imkânsızdır. Artemis Kadir ve Şeyma'nın boşanıyor olduğu gerçeğini hazmetmeye çalışırken Selen ve Hasan'ın yakınlaşması da onun hayatını daha da zorlaştırır. Kadir ise Şeyma'nın yaptığı hamleleri öngörmeye çalışır ancak bu defa Şeyma ondan bir adım öndedir. Kadir'in temsil ettiği Gülperi ve Şeyma'nın temsil ettiği Yakup çocuklar için yeniden karşı karşıyadır. Hâkimin kararını etkilemek için iki taraf da ellerindeki bütün bilgileri ortaya döker. Gülperi merakla hâkimin kararını beklerken iki aileyi de etkileyecek büyük bir sürpriz dışarıda onları beklemektedir.