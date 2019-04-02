Gülşah Aslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS KOYULHİSAR belediye başkan adayı olan Gülşah Aslan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS KOYULHİSAR ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Gülşah Aslan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS KOYULHİSAR adayı Gülşah Aslan kimdir? BTP SİVAS KOYULHİSAR adayı Gülşah Aslan yüzde kaç oy aldı?

Gülşah Aslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS KOYULHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Gülşah Aslan KOYULHİSAR ilçesinde % 1,39 oranında oy almıştır. KOYULHİSAR ilçesinde % 1,39 oranında oy olan Gülşah Aslan adlı BTP adayı toplamda 34 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS KOYULHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.