Gülşah Saraçoğlu'nun Canlı Yayındaki Halleri İzleyicileri Çileden Çıkardı

Modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Ayşe Dinçer, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Dinçer'in yıllar önce Funda Arar ile yaşadığı bir kötü anısını anlatırken Saraçoğlu'nun bakışları ve mimikleri sosyal medyada olay oldu. Programı izleyen izleyiciler, Gülşah Saraçoğlu hakkında "Ayşe'yi küçümseyen bakışlar" ve "Kendini ne sanıyor ukala hareketleri" itici gibi yorumlar yaptı.

MİMİKLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ayşe Dinçer, yıllar önce şarkıcı Funda Arar'ın kendisiyle aynı sahneyi paylaşmak istememesi üzerine tatsız bir olay yaşadığı anlattı. Bu esnada Gülşah Saraçoğlu'nun telefon ve başka şeyler ilgilenmesi izleyicilerin gözünden kaçmadı.

İZLEYİCİLERİ KIZDIRDI

Saraçoğlu, Ayşe Dinçer'in Funda Arar ile yaşadığı sıkıntı hakkında konuşarak Arar'ı desteklediği ve ikisinin arasında müzik anlamında tarzların farklı olmasından dolayı kendisini istemediğini söyledi. Bunun üzerine iyice sinirlenen izleyicilere Saraçoğlu'na yorum yağdırdı.

"KENDİNİ BEĞENMİŞ"

Modacının bakışları hakkında "Egolu", "Kibir bombası", İnsanları yukarıdan görme" ve "Kendini beğenmiş" gibi yorumlar yapıldı.