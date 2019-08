Gülsan Yönetim Kurulu Başkanı Topçuoğlu'ndan gençlere 'altın' tavsiyeler

Türkiye ekonomisine yön veren sanayi kuruluşlarından biri olan Gülsan Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, üniversiteyi bitirip iş hayatına atılan gençler için "işi kapmanın" püf noktalarını anlattı.



Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'ndan bu yıl mezun olan 235 öğrenci düzenlenen törenle kep atarak diplomalarını aldı. Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Topçuoğlu, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, diploma alan gençlerle tecrübelerini paylaştı.



Mezun öğrencilere iş başvurusunda bulunurken ve iş hayatına atıldıktan sonra nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Topçuoğlu, gençlerin kendilerine güvenmelerini ve mücadeleci olmalarını istedi. Topçuoğlu, şöyle devam etti:



"Kendinize güvenin ve çok çalışın"



"Derslikleri, laboratuvarları ve organize sanayiyle iç içe olan konumu ile güzide eğitim kurumlarından biri olan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet töreninde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. İki yıllık yoğun bir eğitimin ardından bugün diplomalarımızı alarak mezun oluyorsunuz. Öncelikle sizleri bu günlere getiren anne babalarınız başta olmak üzere tüm idareci ve hocalara teşekkür ediyorum. Bugün sizler teorik ve pratik eğitim alarak mezun olup hayata atılıyorsunuz. Önemli bir dönüm noktasındasınız. Başarılı olmak için çok çalışın. Kendinize güvenin. İyi bir eğitim aldığınızı bilerek, en iyisini yapmak için gayret gösterin.



"Ayrıntıya önem verin"



Meraklı, üretici ve yenilikçi olun. Ayrıntıya önem verin. İyi bir dinleyici olun. Unutmayın ki, çok konuşan değil, iyi dinleyen ve anlayan kişi başarılı olur. Sabırlı, şeffaf ve güvenilir olun. İşin ayrıntısını iyi öğrenin ve araştırmacı olun. Bir armatör, kendisine bir yardımcı arıyormuş. Deniz kıyısındaki ofisinde iş başvurularını kabul ediyor. Gelenlere de tek soru soruyormuş. "Dışarı çıkıp, kıyıdaki geminin adını söyler misin?" diyor. İş başvurusuna gelenlerin hemen hepsi de geminin adını söylüyor ama işe alınmıyorlar. İçlerinden birisi, geminin adının yanında, hangi ülkeye ait olduğunu, içindeki yükü, kaptanının adını, yükü nereye götürdüğünü vs. bilgileri de verince armatör şöyle diyor: İş sizin.



"Kibir başarının düşmanıdır"



Çalışma hayatında her zaman istekli, azimli ve mücadeleci olun. Aynı şekilde mütevazı olun. Kibirlenmek ve gururlanmak başarının en büyük düşmanıdır. Egolarınızı törpüleyin ve ekip başarısına önem verin. Dünya globalleşti. İngilizce artık olmazsa olmazlarınızdan birisidir. Çağımız teknoloji çağı. Teknolojiyi iyi kullanın.



"Sık sık iş yeri değiştirmeyin"



İş hayatında sık sık iş yeri değiştirmeyin. Şahsen ben 4 yılda 3 iş yeri değiştiren birini işe almam. Çünkü istikrarsız olduğu açıkça ortadadır. İşe başladıktan bir yıl sonra ben her şeyi öğrendim demeyin. Ben 35 yıldır iş hayatının içindeyim ama hala öğrenecek çok şeyim var.



"Topluma karşı sorumluluklarımız var"



Hepimizin ailemize, yaşadığımız şehre ve vatanımıza karşı sorumluluklarımız var. Sadece kendimiz için değil ülkemizin başarısı için mücadele etmek zorundayız. Sivil toplum kuruluşları ve sosyal sorumluluk projelerinde görev alın. Bu duygularla sizleri bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA