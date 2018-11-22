22 Kasım 2018, 10:53
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Gülse Birsel'den Ahmet Kural'a Olay Gönderme: Dik Duran Kadınlara Hepinizi Alıştıracağız

Gülse Birsel, Sıla- Ahmet Kural kavgasını diziye taşıdı. Ünlü oyuncu, dizide Sıla'ya şiddet uygulayan, Ahmet Kural'a gönderme vardı.

Gülse Birsel'in senaristliğini yaptığı ve başrolünü oynadığı Jet Sosyete dizisinin 'kadına şiddet' sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

KARAKTERİN TEPKİSİ AHMET KURAL'I AKILLARA GETİRDİ

Jet Sosyete'nin 7. bölümünde Gülse Birsel'in canlandırdığı Gizem karakteri, bir diziye başladı ve rol gereği şiddete uğraması gerekti. Çekim sırasında kendisine atılan tokata karşılık veren Gizem'in tepkisi, geçen günlerde Sıla'ya şiddet uygulayan oyuncu Ahmet Kural'ı hatırlattı.

"NE GÜZEL KAFALAR SİZİN"

Yönetmenin tokat sahnesini 'itiş kakış'a çevirmesi üzerine Gizem karakteri, 'Yani karşılıklı itiş kakış diyorsunuz yani, o zaman şiddet olmuyor öyle mi? Ne güzel kafalar sizin kafalar yemin ediyorum' şeklinde karşılık vermesi Ahmet Kural'ın 'Vurmadım, itiş kakış oldu' açıklamasını gündeme getirdi.

"NEDEN BÖYLE ADAM OLUYOR BUNLAR"

Ardından itişme üzerine yıkılmayan Gizem karakteri bu defa "Yıkılmadım ayaktayım. Ne hakla itiyor beni. Biz bu adamlara maço değil psikopat diyoruz. Neden başrolleri böyle manyak manyak yazıyorsunuz. Neden böyle adam oluyor bunlar. Kusura bakmayın düşmem. Düşmeyeceğim hatta gidip bu adamı polise şikayet edecek, mahkemelerde sürüm sürüm süründürecek. Senaryoyu lütfen o şekilde değiştirin. Düşmeyen dik duran kadınlara hepiniz teker teker alıştıracağız" dedi.

Sıla,Gülse Birsel,Ahmet Kural
22 Kasım 2018 Perşembe 10:53



YORUMLAR (19)
BEGÜM: KONUYU SAPTIRMAYIN GÜLSE BİRSELİ TEBRİK EDERİM EVET DİMDİK DURACAĞIZ VE BUNA ALIŞACAKLAR ALIŞTIRACAĞIZ ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM İNSANCA YAŞAMAK SAYGILI OLMAK NAZİK DAVRANMAK HAKLARINI MEDENİ BİR ŞEKİLDE ARAMAK DİYE BİR ŞEY VAR BU KADAR AYMAZ BANANECİ BENCİL OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ KÖTÜLÜK ÜNLÜYE DE ÜNSÜZE DE HAYVANA DA BİTKİYE DE YAPILIRKEN KÖTÜLÜKTÜR BU DEĞİŞMEZ BUNUN KARŞISINDA TOPLUMUN TAKINDIĞI TAVIR ÖNEMLİDİR KÖTÜLERİ BESLEYEN İYİLERİN SUSMASIDIR !!!
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ADINIZI YAZINARKADAŞ: ASGARİ ÖCRET EN AZ 3000 OLMALI ARKADAŞ GEÇİNEMİYORUZ DOMATEZ 5 LİRA OLMUŞ MARKETE GİRİYORSUN 250 LİRADAN AŞAĞI ÇIKMIYORSUN
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DİKKAT: Bu sadece bir örnek: ''''Düşmeyen dik duran kadınlara hepiniz teker teker alıştıracağız'' Bir sürü cümle hataları var. Saygılar. . .
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DELİ: 15 temmuzdan sonra konserleri iptal edilen halkın yanında olmayan sayın sıla hanım şimdi madur oldu yanlarıdnda olmadığı vatandaşları şimdi onun yanında.
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DELİ: sokakta her gün kadınlar öldürülüyor şiddete maruz kalıyor yıllardır ses yok. işin içine sanatçı kimliği ile sözde dayak yiyen biri girince dizilerde konular işleniyor bizde mal mal izliyoruz. işin kötü yanı bazılarımız da alkışlıyor helal sıla ya destek oldu diye. 2 gün önce sokakta vurulan kadına neden destek olmuyorsunuz tv maymunları. . . .
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