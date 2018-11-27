Gülse Birsel'den Galatasaray Paylaşımı!

"Bu hafta yeni bölüm yok, ama en komik sahnelerle yine karşınızda olacağız. Siz Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını rahat rahat seyredin, biz de bir nefes arası verelim dedik. Yav bırak, maç olunca onu seyrediyorsunuz, biliyorum! Biz setteyiz, haftaya bomba yeni bölümle yine beraberiz!"

Ünlü oyuncu ve yazar Gülse Birsel , oynadığı dizinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağını Lokomotiv Moskova Galatasaray maçına gönderme yaparak espirili bir şekilde duyurdu.Sosyal medya hesabında setten bir fotoğraf paylaşan Gülse Birsel, takipçilerine "Maçı rahat rahat seyredin" yazdı. İşte o paylaşım;