Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür

31 Mart Yerel Seçimler'den sonra yapılan itiraz sonrası yaptığı "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" cümlesiyle dikkatleri üzerine çeken Ali İhsan Yavuz 'a Gülse Birsel 'den teşekkür yazısı geldi.

"LAF EDEN KARŞISINDA BENİ BULUR"

Birsel'in konuyu köşesine taşıdığı yazıdan önemli satır başları;

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 'a laf eden karşısında beni bulur! Zira kendisine binlerce teşekkür borçluyuz.

"MİZAHIMIZA UNUTULMAZ KELİMEYİ TAKDİM EDEN İNSANDIR"

"Öncelikle Ali İhsan Yavuz siyaset tarihimize ve mizahımıza "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" cümlesini takdim eden insandır. Ve mizahçı gözüyle bakıyorum, dillere pelesenk olan bu unutulmaz kalıpları çok az komedi karakteri kurabilir! Söz konusu cümle, Burhan Altıntop'un "Ben de Nişantaşı çocuğuyum"una, "Ben aslında yoğum"una, Vasfiye Teyze'nin "Herkesin hayatı berbattır, yeter ki doğru yerden bakmasını bil"ine, "Ne çektin be"sine, Şennur Teyze'nin "Hiç içim almadı"sına, Gizem Özpamuk'un "Bu kim"ine eşdeğerdir kanımca."

"GİRDİĞİ HER SAHNEYİ COŞTURACAK"

"Üstelik saydığım cümlelerin Ali İhsan Yavuz tarafından veya onun gıyabında söylendiği düşünüldüğünde de insan çok eğleniyor, ki bu elimizde girdiği her sahneyi coşturacak bir joker karakter var demektir!"

"BURADAN ŞAHSIM ADINA ÇİÇEK EMOJİSİ YOLLUYORUM"

"Sayın Yavuz kişiliği, tavrı, ciddiyetine eşlik eden gaflarıyla önümüzdeki senaryolarıma, yeni karakterlerime de ilham kaynağı. Buradan şahsım adına kendisine şükran ve çiçek emojisi yolluyorum!"