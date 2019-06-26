26.06.2019 15:01
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Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a teşekkür etti.

31 Mart Yerel Seçimler'den sonra yapılan itiraz sonrası yaptığı "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" cümlesiyle dikkatleri üzerine çeken Ali İhsan Yavuz 'a Gülse Birsel 'den teşekkür yazısı geldi.

"LAF EDEN KARŞISINDA BENİ BULUR"

Birsel'in konuyu köşesine taşıdığı yazıdan önemli satır başları;

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 'a laf eden karşısında beni bulur! Zira kendisine binlerce teşekkür borçluyuz.

"MİZAHIMIZA UNUTULMAZ KELİMEYİ TAKDİM EDEN İNSANDIR"

"Öncelikle Ali İhsan Yavuz siyaset tarihimize ve mizahımıza "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" cümlesini takdim eden insandır. Ve mizahçı gözüyle bakıyorum, dillere pelesenk olan bu unutulmaz kalıpları çok az komedi karakteri kurabilir! Söz konusu cümle, Burhan Altıntop'un "Ben de Nişantaşı çocuğuyum"una, "Ben aslında yoğum"una, Vasfiye Teyze'nin "Herkesin hayatı berbattır, yeter ki doğru yerden bakmasını bil"ine, "Ne çektin be"sine, Şennur Teyze'nin "Hiç içim almadı"sına, Gizem Özpamuk'un "Bu kim"ine eşdeğerdir kanımca."

"GİRDİĞİ HER SAHNEYİ COŞTURACAK"

"Üstelik saydığım cümlelerin Ali İhsan Yavuz tarafından veya onun gıyabında söylendiği düşünüldüğünde de insan çok eğleniyor, ki bu elimizde girdiği her sahneyi coşturacak bir joker karakter var demektir!"

"BURADAN ŞAHSIM ADINA ÇİÇEK EMOJİSİ YOLLUYORUM"

"Sayın Yavuz kişiliği, tavrı, ciddiyetine eşlik eden gaflarıyla önümüzdeki senaryolarıma, yeni karakterlerime de ilham kaynağı. Buradan şahsım adına kendisine şükran ve çiçek emojisi yolluyorum!"

Gülse Birsel'den Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür
AK Parti , Gülse Birsel , Ali İhsan Yavuz , Magazin , Güncel

YORUMLAR(6)
MERDAN MARDİNLİ:Ali İhsan Yavuz kişilik olarak iyi birine benziyor. Gülse Birselin konuya mizah gözüyle bakması fazla sorunlu değil.
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BÖYYÜK ADAMMIŞ VESSELAAM:Büyük Hukukçu sayesinde ülke demokrasimiz rüştünü ispat etti. İnsanımız özgüven kazandı. Koltuğun altından rüzgar geçti. .
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NURİ:güldük eğlendik gülse hanım sağolun. . . . bu ülkenin sorunları ile sabah akşam dertlenen insanları ti ye almak sizin için kolay olmalı işiniz mizah yapmak ne de olsa dimi
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MALUM KEMAL:Biraz daha zorlasa, aşık oldum diyecek. . .
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BİLU:HAKLISIN BIZ VATANIMIZA SAHIP CIKMAZSAK COK AJAN TURER
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