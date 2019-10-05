Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisinde Şeyma Subaşı'nın kitabını tiye aldı

Jet Sosyete dizisinin 3. yeni sezon ilk bölümünden yine güldüren bir fragman yayınlandı. Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete'nin yeni fragmanında ise dizideki Gizem karakterinin Şeyma Subaşı'na yaptığı gönderme olay oldu.

BASİT GİZEM KİTABIYLA ŞEYMA'YA GÖNDERME YAPTI

Jet Sosyete yeni bölümde Gizem yazar oluyor ve 'Basit Gizem' ismiyle bir kitap çıkarıyor. Gizem'in "Herkesin seni ezmesine izin veremezsin çünkü avokado değilsin" şeklindeki göndermesi ise akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi. Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' isimli kitabındaki 'Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin' sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

USTA OYUNCULAR KADROYA DAHİL OLDU

Jet Sosyete'nin merakla beklenen yeni sezonuna iki yeni oyuncu da dahil oldu. 11 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan diziye Özkan Uğur ve Mahir İpek dahil oldu.

Özkan Uğur

HER BÖLÜMÜ 50 DAKİKA OLACAK

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in Jet Sosyete, yeni sezon ilk bölümüyle 11 Ekim Cuma günü ayında Puhu TV'de yayınlanacak. Jet Sosyete'nin 3. yeni sezon bölümleri ise 50 dakikadan oluşacak.