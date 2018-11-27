27 Kasım 2018, 22:48
»»

Gülse Birsel, Jet Sosyete Dizisinin Yeni Bölümünün Bu Hafta Yayınlanmayacağını Açıkladı

Ünlü oyuncu Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisinin bu hafta Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı nedeniyle yayınlanmayacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı. Birsel paylaşımında, "Ara verdik." dedi.

Ünlü oyuncu Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisinin bu hafta Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçı nedeniyle yayınlanmayacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.

"HAFTAYA YİNE BERABERİZ"

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta yeni bölüm yok, ama en komik sahnelerle yine karşınızda olacağız."Siz Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını rahat rahat seyredin, biz de bir nefes arası verelim dedik. Yav bırak, maç olunca onu seyrediyorsunuz, biliyorum! Biz setteyiz, haftaya bomba yeni bölümle yine beraberiz!" ifadelerini kullandı. Galatasaray, 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te Lokomotiv Moskova ile Rusya'da karşı karşıya gelecek.

Lokomotiv Moskova,Galatasaray,Jet Sosyete Dizisi,Gülse Birsel
27 Kasım 2018 Salı 22:48



YORUMLAR (14)
BİRİSİ: Bence çok keyifli bir dizi. Açılışı Avrupa Yakası ile yapıp çıtayı çok yükselttiler o ayrı. Yinede pek çok Savaş, Şiddet, Uydurma Tarih ve Mafya dolu dizi ile kıyaslandığında elli defa izlenir. Vay Vay. . . Cieeeeaaaangiiiss. . . . Avokadoo. . D: Araya gideceğine canıma gitsin D:
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ESESLİ: avrupa yakası gibi süper ıyı deyıl, , , , , , , , jet sosyete yı beyenmedim
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
CİHANGİRLİ: GÜLSE BİRSEL BİLİYORUM GÜNDEMİ TAKİP EDİYOR YORUMLARI SONUNA KADAR OKUYORSUN BUNDAN SONRAKİ PROJELERDE ''''BURHAN ALTINTOP'''' OLMAZSA OLMAZIN OLMALI BACIM
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
BİR ZAMANLAR...: olmuyor olamıyor, ne yapsan faydasız. . . ………. AVRUPA YAKASI , fark atmış gitmiş. yakalamak imkansız.
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
BJK: Dişlere bak hele saçma sapan dizi
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın