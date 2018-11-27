Gülse Birsel, Jet Sosyete Dizisinin Yeni Bölümünün Bu Hafta Yayınlanmayacağını Açıkladı

Ünlü oyuncu Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisinin bu hafta Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçı nedeniyle yayınlanmayacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.

"HAFTAYA YİNE BERABERİZ"

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta yeni bölüm yok, ama en komik sahnelerle yine karşınızda olacağız."Siz Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını rahat rahat seyredin, biz de bir nefes arası verelim dedik. Yav bırak, maç olunca onu seyrediyorsunuz, biliyorum! Biz setteyiz, haftaya bomba yeni bölümle yine beraberiz!" ifadelerini kullandı. Galatasaray, 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te Lokomotiv Moskova ile Rusya'da karşı karşıya gelecek.