Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin yeni sürprizini sosyal medya hesabından açıkladı

Jet Sosyete 3. sezonuyla puhutv platformunda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 3. sezon 6. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan dizi 15 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de sadece puhutv.com'da olacak. Dizinin 6. yeni bölümünden yeni görüntüler yayınlandı. Dizinin bu haftaki sürprizi Öykü Karayel olacak.

BU HAFTAKİ BÖLÜMÜN SÜRPRİZİ ÖYKÜ KARAYEL

Gülse Birsel de instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dizinin yeni haftadaki sürprizini tanıttı.

Gülse Birsel, setten instagram hesabından paylaşımlarda bulundu.

"Boobie Shower nedir?" sorusunu yönelten Birsel, bir başka sürprizden bahsetti ama farklı bir detay vermedi.

TÜRK FİLMLERİNDEKİ KARAKTERLERE GÖNDERMELER OLACAK

Ayrıca yeni bölümde Türk filmlerindeki karakterlere yönelik göndermeler olacak. Deniz Cengiz, instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gülşen Bubikoğluculuk oynayacaklarını yazdı.