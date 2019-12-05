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Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, "Bu ilçeyi beraber yöneteceğiz"

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yakından takip ederken ilçe halkının da taleplerini almaya devam ediyor.

05.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:08Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi,
Belediye Başkanı Fatih Çiftçi belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yakından takip ederken ilçe halkının da taleplerini almaya devam ediyor.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, ilçede belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde incelerken vatandaşlardan gelen talepleri de dinleyerek eksik çalışma yapılan yerlerde çalışmaların tamamlanması için talimat verdi. Çiftçi, " İlçemizde yarım kalmış veya hiç yapılmamış yerlerde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle Tuzköy ve Karacaşar mahallemizde oturan vatandaşlarımızın istek ve taleplerini hemen gündemimize alıyoruz. Seçimler öncesinde söz verdiğimiz gibi ilçemizi vatandaşlarımız ile birlikte yönetiyoruz. Gülşehir Belediyesi olarak biz yaparız demedik demeyeceğiz. Biz Gülşehir'imizi vatandaşlarımız ile birlikte yönetmeye söz verdik" dedi. - NEVŞEHİR

Fatih Çiftçi, Gülşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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