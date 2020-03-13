Menü
Haberler ›› Güncel ››Gülşehir Belediyesi, camileri dezenfekte etti - Güncel

Gülşehir Belediyesi, camileri dezenfekte etti

Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından Cuma namazı öncesinde ilçede bulunan tüm camiler dezenfekte edilmesinin yanı sıra halkın yoğunluklu olarak kullandığı alanlarda ekipler tarafından dezenfekte edildi.

13.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:04
Gülşehir Belediyesi, camileri dezenfekte etti
Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından Cuma namazı öncesinde ilçede bulunan tüm camiler dezenfekte edilmesinin yanı sıra halkın yoğunluklu olarak kullandığı alanlarda ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Türkiye 'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Gülşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gülşehir Belediyesi ekipleri bugün Cuma namazı öncesinde ilçede bulunan tüm camileri dezenfekte etmesinin yanı sıra dolmuşlar ve parklarda dezenfekte edildi.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi açıklamasında, " Gülşehir Belediyesi olarak korona virüse karşı almış olduğumuz tedbirler kapsamında halkımızın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Cuma namazı öncesinde ilçe genelinde bulunan tüm camilerimizi dezenfekte ettik. Bunun yanı sıra dolmuşlar ve parklarımızı da dezenfekte ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı da dezenfekte çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Gülşehir, Türkiye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın