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Gülşehir Belediyesinden koronavirüs mağduru esnafa destek

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri kapatan esnafa 750 lira destek verilecek, belediyeye ait iş yerlerinden 3 ay kira alınmayacak.

15.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:07
Nevşehir 'in Gülşehir ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri kapatan esnafa 750 lira destek verilecek, belediyeye ait iş yerlerinden 3 ay kira alınmayacak.
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulan kuaför, kahvehane, çay ocağı gibi işletmelerin sahiplerine destek karar aldıklarını, esnafa 750 lira verileceğini ve belediyeye ait iş yerleri için 3 ay kira ücreti almayacaklarını belirtti. Gülşehir Belediyesinden koronavirüs mağduru esnafa destek

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Çiftçi, Nevşehir, Gülşehir, Kuaför, Güncel
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