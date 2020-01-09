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Gülşehir'de basit yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı

Gülşehir'de polis ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca basit yaralama suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

09.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:43Gülşehir'de basit yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı
'de polis ekipleri tarafından adli makamlarınca basit yaralama suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri 1 kişinin GBT kontrolünü yaptı. Yapılan GBT kontrolü sonrasında 26 yaşındaki M.D.'nin Ankara adli makamlarınca basit yaralama suçundan hakkından kesinleşmiş 2 bin lira adli para cezası olduğu tespit edildi. ekipleri tarafından gözaltına alınan M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Gülşehir, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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