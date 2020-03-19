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Gülşehir'de define arayan 4 kişi yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri, arazide define arayan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

19.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:56
Gülşehir'de define arayan 4 kişi yakalandı
Nevşehir 'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri, arazide define arayan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşkent köyü Değirmenderesi mevkisinde arazide dedektörle define arayan S.K, A.G.Y, A.Ç. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Nevşehir, Jandarma, Gülşehir, Güncel

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