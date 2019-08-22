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Gülşehir'de deprem dayanıklılık testini geçemeyen motel binası yıkıldı

Uzun yıllar bölgeye gelen misafirleri ağırlayan ancak deprem dayanıklılık testini geçemeyen Gülşehir Motel binası yıkıldı.

22.08.2019 16:51 Gülşehir'de deprem dayanıklılık testini geçemeyen motel binası yıkıldı
Uzun yıllar bölgeye gelen misafirleri ağırlayan ancak deprem dayanıklılık testini geçemeyen Gülşehir Motel binası yıkıldı.

Önceki dönem çatısı sökülen ve öylece bırakılan binanın, metruk vaziyette ilçe girişinde hem görsel, hem de uygunsuz kullanımlara sebebiyet verdiği için yıkım kararı alındı.

Yıkım sırasında çalışmaları yerinde denetleyen belediye başkanı Fatih Çiftçi, belediye olarak öncelikleri arasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlamak ve kent estetiğinin korunması amacıyla yıkım kararı aldıklarını, deprem testinden geçmeyen binanın güçlendirilmesinin daha maliyetli olacağından dolayı, alınan karar sonucu binanım yıkımının gerçekleştiğini belirtti. - NEVŞEHİR

Gülşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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