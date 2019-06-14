14.06.2019 13:33
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Gülşehir'de karne heyecanı

Gülşehir

Gülşehir ilçesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Sevim Erdoğan Öz İlkokulunda düzenlenen törende, öğrenciler karnelerini Kaymakam Vekili Talat Tabur'dan aldı.

Gülşehir ilçesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Sevim Erdoğan Öz İlkokulunda düzenlenen törende, öğrenciler karnelerini Kaymakam Vekili Talat Tabur'dan aldı.

Hafta başında ilçedeki görevine başlayan Tabur, tören için geldiği okulda sınıfları gezerek öğrencileri tebrik etti.

Öğretmen ve velilerle sohbet eden Tabur, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Yaz tatilini verimli geçirmek için kitap okumalarını ve bunu bir eğlence haline dönüştürmelerini tavsiye eden Tabur, notlarını inceleyerek öğrencilere karnelerini takdim etti.

Okuldaki programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kürşat Tıraş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Yetkin, Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan de katıldı.
Kaynak: AA
Gülşehir, Güncel

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