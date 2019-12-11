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Gülşehir'de "Su ve Sağlık" konulu konferans

Gülşehir Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TUBİTAK işbirliğinde "Su ve Sağlık" konulu konferans düzenlendi.

11.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:42Gülşehir'de
Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TUBİTAK işbirliğinde "Su ve Sağlık" konulu konferans düzenlendi.

Okulun konferans salonunda, "Bilim söyleşileri" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Konya Teknik Üniversitesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Tahir Nalbantçılar katıldı.

Suyun insan hayatındaki önemini anlatan Nalbantçılar, gelecek kuşakların da temiz içme suyuna ulaşabilmeleri amacıyla toplumların israftan kaçınmaları, doğayı korumaları gerektiğini vurguladı.

Nalbantçılar, "Su, yaşamın vazgeçilmez ve alternatifi olmayan parçasıdır. Artan nüfus, kentleşme, sanayileşme ve tarımsal faaliyetler bir yandan su kaynaklarında azalmaya, diğer yandan kirlenmeye neden oluyor. İklim değişikliğinin etkileri de su kaynaklarında azalmaya katkı sağlıyor. En azından bundan sonraki süreçte dikkatli ve duyarlı olunması gerekiyor." dedi.

Programa, Gülşehir Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ömer Halisdemir, Anadolu Lisesi, Gülşehir, Güncel

Kaynak: AA

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