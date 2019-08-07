Haberler» Güncel» Haber

Gülşehir'de TOKİ talep toplama çalışması tamamlandı

Gülşehir ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılması planlanan konutlar için başlatılan talep toplama çalışması tamamlandı.

07.08.2019 10:56 Gülşehir'de TOKİ talep toplama çalışması tamamlandı
Gülşehir ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılması planlanan konutlar için başlatılan talep toplama çalışması tamamlandı.
Belediye binası önünde oluşturulan standa gelen vatandaşlar burada görevli belediye personeliyle görüşerek kayıtlarını yaptırdı.
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sayısı henüz netlik kazanmayan yapılacak konutlar için dört günde, 2 bin 500 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

Çiftçi, "İlçenin ihtiyacı olan konut projesini hayata geçireceğiz. İlçemizde en az 1 yıldır ikamet emiş olan tüm Türk vatandaşları başvuruda bulunarak, 2+1 ve 3+1 konutlara müracaat edebilir. Başvuru sahiplerinin hane halkı toplam gelirinin en fazla 4 bin 500 lira olması gerekiyor. Gülşehir genelindeki konut sorununu TOKİ konutları ile bir nebzede olsa gidermeyi hedefliyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Fatih Çiftçi, Gülşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:37   Eymen bebek çektiği acıdan kurtulacak
12:36   Melikgazi'de daireler ihale ile satışa sunuldu
12:36   Talas Kurban Bayramına Hazır
12:36   Kayseri'de bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
12:36   Hayırsevenler cenaze aracı bağışladı
12:36   Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
12:36   BALIKESİR Bigadiç'te düğün geleneği; boğa kellesi için hedefi vuruyorlar