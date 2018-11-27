Gülşehir'de Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı

27 Kasım 2018 Salı 11:28



27 Kasım 2018 Salı 11:28

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri Gülşehir'in Tuzköy Mahallesinde araç içerisinde bulunan 2 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 1,47 gram kubar ele geçirilirken 1 kişinin ise yapılan ev aramasında 7,21 gram kubar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 2 kişi ise serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR