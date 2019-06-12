Gülşehir Kaymakam Vekili Talat Tabur görevine başladı

İçişleri Bakanlığı
tarafından Gülşehir
Kaymakam Vekilliği görevine atanan Talat Tabur görevine başladı.
Kaymakam Çağlar Tekin'in Karaman Başyayla
ilçesine tayin edilmesinin ardından 14 Eylül
2018'den beri Hacıbektaş
Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'in vekaleten sürdürdüğü göreve Talat Tabur atanarak, mesaiye başladı.
1983 yılında Gaziantep
'in Oğuzeli
ilçesinde doğan Tabur, ilk ve orta öğrenimini Oğuzeli ilçesinde, liseyi Gaziantep'te, üniversite tahsilini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.
2007 yılı eylül ayında Gaziantep Karkamış
İlçesi Mal Müdürlüğünde memuriyet hayatına başlayan Tabur, İstanbul
Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştı.
Daha sonra Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak görev yapan Tabur, kaymakamlık sınavını kazanarak 2019 yılında Kahramanmaraş
Valiliğinde Kaymakam adayı olarak göreve başladı.
Tabur, İçişleri Bakanlığının 30 Mayıs 2019 tarihli onayı ile Gülşehir'e kaymakam vekilli olarak atandı.
Kaynak: AA
Eylül
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