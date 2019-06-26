26.06.2019 14:52
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Gülşehri Belediyesi çocukları sevindirdi

Gülşehri Belediyesi çocukları sevindirdi

Sorgun'a bağlı Gülşehri Belediyesi, mahallelere kurduğu oyun gruplarıyla çocukları sevindirdi.

Sorgun 'a bağlı Gülşehri Belediyesi, mahallelere kurduğu oyun gruplarıyla çocukları sevindirdi.

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü , AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelere kurulan oyun gruplarının yaklaşık 90 bin liraya mal olduğunu söyledi.
Ünlü, okulların tatil olduktan sonra çocukların boş vakitlerinin fazla olduğunu ifade ederek, "Beldemizdeki çocuklarımızın daha iyi vakit geçirmeleri ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla Çötelli, Hoşumlu, Faraşlı, Keser mahalleleri ile Müskenni mezrası ve Gülşehri merkez olmak çocuk oyun grupları kurduk. Çocuklarımızın burada rahat bir şekilde oyunlarını oynayacak. Bütün çocuklarımıza hayırlı olsun." dedi.
Kaynak: AA
Ali Ünlü , Sorgun , Gülşehri , Güncel

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