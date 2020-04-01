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Gülşehri Belediyesi'nden esnafa destek

Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesinde Belediye, Sorgun esnafına 400 bin liralık destek sağlandı.

01.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:24
Gülşehri Belediyesi'nden esnafa destek
Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesinde Belediye, Sorgun esnafına 400 bin liralık destek sağlandı.

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, AA muhabirine, ülkenin zor günlerden geçtiği bir ortamda, herkesin birbirine destek olması gerektiğini söyledi.
Ünlü, Gülşehri Belediyesi olarak Sorgun esnafına maddi destek sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Biz belde belediyeleri olarak bugüne kadar esnafımızla büyük bir anlayış içerisinde alışveriş yaptık. Şu an ülkemiz büyük bir salgının pençesinde ve esnafımız da bu salgın dolayısıyla ya iş yerini açamıyor ya da satış yapamıyor. Belediyemize bu ay gelen denkleştirme ödeneği ile esnafımıza yaklaşık 400 bin liralık ödeme yaptık. Ayrıca bu ay içerisinde de 350 bin liralık bir alışveriş yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gülşehri, Ali Ünlü, Sorgun, Güncel
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