Gülşen, bikini üzerine giydiği transparan sahne kıyafetiyle ısınma hareketleri yaptı

Pop müziğinin başarılı ismi Gülşen, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. 43 yaşındaki şarkıcı, hem giydiği kıyafetle hem de kuliste yaptığı ısınma hareketiyle adından söz ettirdi.

BİKİNİ ÜZERİNE TRANSPARAN KIYAFET

Sevenlerini şarkılarıyla doyasıya eğlendiren popçunun, cesur kıyafet seçimi de çok konuşuldu. Bikini üzerine transparan bir kıyafet tercih eden Gülşen, danslarıyla geceye damga vurdu.

"ESNE ESNE"

Konsere çıkmadan önce ısınma hareketleri yapan Gülşen kulis videolarını Instagram hesabından "Sahne öncesi ses açmak kadar vücudu ısıtmak da önemli! Esne esne" notuyla paylaştı.