Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini ikiye böldü

43 yaşındaki Gülşen, 2020 yılının ilk konserini İstanbul'daki bir eğlence merkezinde verdi. Konserde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Gülşen'in kıyafeti takipçilerini ikiye böldü.

DERİN YIRTMACIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son zamanlarda konserlerinde giydiği cesur kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen, bu sefer de beyaz derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti. Bir çocuk annesi olmasına rağmen fiziğiyle göz kamaştıran Gülşen'in cesur kombini takipçilerini ikiye böldü.

"ÇEYİZİNDEN SATEN GECELİĞİ GİYMİŞ"

Gülşen'in sahne kıyafetini beğenenlerin yanı sıra beğenmeyenler de oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Gülşen'in elbisesini geceliğe benzeterek "Kombinezon" yorumunu yaptı. Gülşen için "Kıyafet üzerinde güzel duruyor ama sabahlığa benziyor", "Ne tarzı resmen gecelik bu" ve "Çeyizinden saten gecelik giymiş" yorumları yapıldı.

ÜNLÜ İSİMLER HAYRAN KALDI

Bunun yanı sıra Özge Ulusoy, Enis Arıkan, Aynur Aydın ve Metin Arolat gibi ünlü isimler Gülşen'in elbisesine hayran kaldı. Ünlü isimler emojilerle Gülşen'e tam not verdiklerini gösterdi.

İşte Gülşen'in son konserinde tercih ettiği kombinler...