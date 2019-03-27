Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi

Tasarımcı Fatma Senem Erdem'in "50 bin liralık çantalarıma el koydu" diyerek şarkıcı Gülşen'i, 'güveni kötüye kullanma' suçundan savcılığa yaptığı şikayet hakkında, 5 gün önce kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ortaya çıktı. Savcılık, Erdem'in iddialarının soyut olduğunu, dava açılmasını gerektirecek somut deliller bulunmadığını belirterek, soruşturma dosyasını kapattı. Takipsizlik kararının ardından Gülşen'in avukatı Altın Mimir, Fatma Sinem Erdem hakaret ve iftira suçlarından şikayetçi olduklarını belirtti.

EVİMDE KİMSE YOKKEN VERDİM

Tasarımcı Fatma Senem Erdem, 25 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Savcılığına pop şarkıcısı Gülşen ile 2013'te arkadaş olduklarını, o dönem kendisine ünlü marka 3 çanta verdiğini ileri sürmüştü. Erdem dilekçesinde, 50 bin TL değerindeki çantaları evinde kimsenin olmadığı bir zamanda Gülşen'e verdiğini ileri sürmüştü. Ödünç çantaları iade etmediğini ileri süren Erdem, menajer Haluk Şentürk ile 2014-2015 yıllarında haber gönderdiğini, sonra da Kaan Kuroğlu aracılığıyla sanatçıya haber göndermeye çalıştığını belirtmişti. Kendisine çantaları iade etmeyen Gülşen'den 'güveni kötüye kullanmak' sucundan şikayetçi olan Erdem, Gülşen'in cezalandırılmasını istemişti.

NE ARKADAŞIM NE DE ÖYLE BİR ÇANTA ALMADIM

Soruşturma üzerine savcıya ifade veren Gülşen ise şikayetçi ile herhangi bir arkadaşlığının dostluğunun bulunmadığını belirterek, 2007-2008'de gittiği kuaförden Fatma Senem Erdem'i simaen tanıdığını söyledi. Erdem'den herhangi bir çanta almadığını belirten Gülşen, son günlerde kendisine haber göndermeye çalışan şikayetçinin suçlamalarını kabul etmedi.

İDDİALAR SOYUT

Savcılık yaptığı tahkikatta Fatma Senem Erdem'in soyut beyanları dışında suçun işlendiğini gösteren somut bir delil olmadığını belirterek dava açılmasına yer almadığını karar verdi. Kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılık şikayetçinin iddiaları üzerine açılan soruşturma dosyasını 22 Mart'ta kapattı.

HAKARET VE İFTİRA SUÇUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Takipsizlik kararının ardından Gülşen'in avukatı Altın Mimir, Fatma Senem Erdem hakkında hakaret ve iftira suçlarından şikayetçi olduklarını belirtti. Avukatı Altın Mimir yaptığı açıklamada, Gülşen'in, Fatma Senem Erdem'i son on yıldır hiçbir şekilde görmediğini, bu kişinin Gülşen üzerinden gündeme gelmeye çalıştığını belirtti. Mimir, "Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki iddialara itibar edilmeyeceği verilmiş olan takipsizlik kararıyla sabittir. Bu şahıs hakkında iftira ve ve hakaret içerikli beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA