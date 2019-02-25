Gülşen Hemşire Bulundu

Kaynak: İHA

Aydın'ın Didim ilçesinden Denizli'ye iş başvurusu amacıyla giden ve kendisinden 40 gündür haber alınamayan hemşire Gülşen Ü. Didim'de erkek arkadaşının evinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan 22 yaşındaki hemşire Gülşen Ü., iş başvurusu yapmak için 40 gün önce Denizli'ye gitti. Annesi Huriye Gündoğdu'nun bilgisi dahilinde Denizli'ye giden genç hemşireden o günden bu yana haber alınamıyordu. Kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis ekipleri genç hemşireyi Didim'in Akbük Mahallesinde erkek arkadaşının evinde buldu. Hemşire Gülşen Ü. ve erkek arkadaşı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hüseyin Çalışkan/İHA)