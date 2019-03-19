19 Mart 2019, 08:14
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Gülşen, Lüks Çizmesiyle Demet Akalın'ın Rekorunu Kıramadı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da verdiği konserde çizmeleriyle olay olan Gülşen, Demet Akalın'ın çizme rekorunu kıramadı. Gülşen, çizmesinin fiyatıyla Akalın'ın gerisinde kaldı.

Başarılı şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz hafta İstanbul Kartal'da konser verdi. Gülşen'in şarkı performanslarının yanı sıra giydiği çizmeleri olay yarattı.

20 bin TL'lik çizmesiyle sahneye çıkan Gülşen, Demet Akalın'ın pahalı çizme giyme rekorunu kıramadı.

ÇİZMELERİ OLAY OLDU

Gülşen, geçen hafta sonu Kartal'da bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahneye Balengiaca marka parlak ve uzun çizmelerle çıktı. Gülşen'in giydiği çizmelerin fiyatı tam 20 bin liraydı.

DEMET AKALIN'IN REKORUNU KIRAMADI

Demet Akalın, 2017 yılında Yves Saint Laurent marka çizme giymişti. Parıltılı çizmenin fiyatı ise 35 bin liraydı.

SELİN CİĞERCİ'YE ÖDÜNÇ VERMİŞTİ

Demet Akalın'ın fiyatıyla dudak uçuklatan çizmeleri çok popüler olunca yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci'ye giymesi için ödünç vermişti. Tüm bunların yanı sıra pop yıldızları arasında en pahalı çizme rekorunu hala Demet Akalın elinde tutuyor.

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Kartal, İstanbul, Gülşen, Demet Akalın, Magazin


YORUMLAR (9)
ADIMI YAZMIYORUM: yine zenginin malı züürdün çenesini yormu. acaba sizlerde onlar gibi para kazansanız nasıl bir sonradan görme görgüsüz olursunuz. . .
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TÜRK: kolay kazanılan para kolay harcanıyor işte
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SEVALL: Görgüsüzler.. .
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.....: GÖRGÜSÜZLÜK DİZ BOYU
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BJK1903: insanlar patates soğan derdinde siz neyin derdindesiniz
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