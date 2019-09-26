Haberler » Güncel » Haber

Gülseren ve Teoman Südor Eserlerini Eskişehir'de sergileyecek

Sanata ve sanatçıya büyük destek veren Büyükşehir Belediyesi, iki önemli ressam Gülseren Südor ve Teoman Südor'u Eskişehir'de ağırlayacak.

26.09.2019 15:20Gülseren ve Teoman Südor Eserlerini Eskişehir'de sergileyecek

4 Ekim'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde açılışı gerçekleşecek sergide ikilinin birbirinden özel eserleri sergilenecek.

Eskişehir'in kültür sanat hayatına büyük destek sunan Büyükşehir Belediyesi, iki önemli sanatçıyı daha ağırlamaya hazırlanıyor. Eserleri dünyanın çeşitli müzelerindekalıcı olarak sergilenen Gülseren ve Teoman Südor, 4 Ekim tarihlerinde açacakları sergi ile Eskişehirli sanatseverler ile buluşacak. Eskişehir'e daha önce sayısız sergi açan ve son olarak Fırçanın Sırdaki İzi sempozyumu için şehre geldiklerini hatırlatan Gülseren Südor, şehrin sanata ve sanatçıya verdiği değerin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Südor "Sayın Yılmaz Büyükerşen'in vizyonuyla kentte başarılı şehircilik çalışmaları hayata geçirilirken, aynı zamanda yurttaşlarımızın da sanata ve sanatçıya olan bakış açısı çok değişti. Şehirde her gün bir sanat etkinliği ile halk iç içe. Bozkırın ortasında bir sıradan bir Anadolu kenti olan Eskişehir, son 20 yıllık gelişimi ile Türkiye'nin örnek kentlerinden biri haline geldi. Biz de eşim ile birlikte tekrar Eskişehir'e geliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm sanatseverleri 4 Ekim'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.


Eskişehir, Teoman, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
16:26 Şanlıurfa'da damdan düşen adam öldü
16:26 Bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında
16:25 İstanbul'da deprem kamerada 8 (fabrikada)
16:25 Deprem öncesi alınması gereken önlemler neler?
16:25 Ulaştırma bakanlığı'ndan 'köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama
16:25 Antalya'da dumansız araç uygulaması
16:25 Tedaviye ihtiyacı olan Berat'a Büyükşehir'den yardım eli