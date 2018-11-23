Gülsin Onay Öğrencileriyle Aynı Sahnede

23 Kasım 2018 Cuma 11:44



23 Kasım 2018 Cuma 11:44

Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, öğrencileriyle Müzik Müzesi ve Ses Kütüphanesi binasında konser verdi.İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV) Karataş binasında 19-21 Kasım'da yapılan Onay'ın ustalık sınıfında yoğun bir çalışma dönemi geçiren genç piyanistler, Gülsin Onay ile sahneye çıktı.Genç piyanistlerin Bach'tan Mozart'a, Chopin'den Debussy'e başarılı yorumları beğeni topladı.Konserde konuşan dünya çapında üne sahip piyanist Gülsin Onay, çok verimli bir çalışma yaptıklarını, öğrencilerinin hepsinin üstün yetenekli olduğunu ve geleceğin piyanistleriyle çalışmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.Onay, daha sonra ustalık sınıfına katılan öğrencilere belge verdi.