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Gülsin Onay Piyano Günleri başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gülsin Onay Piyano Günleri başladı.

22.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:03
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gülsin Onay Piyano Günleri başladı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında dünyaca üne sahip devlet sanatçısı piyanist Gülsün Onay ve Anycra Ensemble orkestra grubu konser verdi.
Onay konserinde Mozart, Beethoven ve Elgar'dan eserler seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte Gülsin Onay'ın performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak açılışta yaptığı konuşmada Tekirdağlıların kültür ve sanata büyük önem verdiğini söyledi.
Etkinliğin 4 gün süreceğini ifade eden Albayrak, "Tekirdağ büyük ve kadim bir şehir. Kültüre ve kültüren değerlere önem veren bir anlayışa sahip. Bu etkinliklerimizi daha da sıklaştıracağız." diye konuştu.
Gülsin Onay Piyano Günleri başladı

Yahya Kemal Beyatlı, Gülsin Onay, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA


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